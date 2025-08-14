Временную схему движения автобусов введут во Владивостоке на время ремонта теплосети

Трамвайные пути реконструкция не заденет, рельсы демонтировать не будут, трамвайный маршрут № 6 будет обслуживаться перевозчиком, как обычно. Автомобилистам придётся объезжать перекрытый участок по улицам 40 лет ВЛКСМ и Фадеева. Водители автобусов тоже будут пользоваться объездом по 40 лет ВЛКСМ: как информирует городское управление транспорта, её односторонний участок между домами № 1 и № 11 временно сделают двухсторонним, для водителей установят временные дорожные знаки.
Местные жители уже выражают обеспокоенность состоянием одностороннего проезда — сейчас зияет огромная яма, при двухстороннем движении будет проблематично разъезжаться. В прошлом году в этом микрорайоне тоже велась замена тепловых сетей. Подрядчик «Сибэнергомаш» многие дороги с тротуарами до сих пор не восстановил. Кроме части Первомайского района, от раскопок тепловиков сильно пострадал микрорайон Первой Речки.
Сквозной проезд по улице Борисенко будет действовать до 31 августа.