Временную схему движения автобусов введут во Владивостоке на время ремонта теплосети

С 18 августа во Владивостоке в связи с работами по реконструкции теплотрассы перекроют сквозной проезд по улице Борисенко в районе остановки «Спортивная», это потребует временной схемы движения общественного транспорта, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Трамвайные пути реконструкция не заденет, рельсы демонтировать не будут, трамвайный маршрут № 6 будет обслуживаться перевозчиком, как обычно. Автомобилистам придётся объезжать перекрытый участок по улицам 40 лет ВЛКСМ и Фадеева. Водители автобусов тоже будут пользоваться объездом по 40 лет ВЛКСМ: как информирует городское управление транспорта, её односторонний участок между домами № 1 и № 11 временно сделают двухсторонним, для водителей установят временные дорожные знаки.

Местные жители уже выражают обеспокоенность состоянием одностороннего проезда — сейчас зияет огромная яма, при двухстороннем движении будет проблематично разъезжаться. В прошлом году в этом микрорайоне тоже велась замена тепловых сетей. Подрядчик «Сибэнергомаш» многие дороги с тротуарами до сих пор не восстановил. Кроме части Первомайского района, от раскопок тепловиков сильно пострадал микрорайон Первой Речки.

Сквозной проезд по улице Борисенко будет действовать до 31 августа.