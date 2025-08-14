Временную схему движения автобусов введут во Владивостоке на время ремонта теплосети

Трамвайные пути реконструкция не заденет, рельсы демонтировать не будут, трамвайный маршрут № 6 будет обслуживаться перевозчиком, как обычно. Автомобилистам придётся объезжать перекрытый участок по улицам 40 лет ВЛКСМ и Фадеева. Водители автобусов тоже будут пользоваться объездом по 40 лет ВЛКСМ: как информирует городское управление транспорта, её односторонний участок между домами № 1 и № 11 временно сделают двухсторонним, для водителей установят временные дорожные знаки.