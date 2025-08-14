В МВД опровергли сообщения о запрете заглушек и цветных ремнях безопасности

Ранее российские СМИ писали, что Министерство внутренних дел РФ якобы на законодательном уровне предложило закрепить применение цветных ремней безопасности, а также запретить продавать заглушки для них. Это объяснялось тем, что чёрный ремень трудно заметить на водителе в тёмной одежде.