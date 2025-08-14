83-летний житель Новосибирской области лишился жилья из-за пожара

Инцидент произошел 9 августа на улице Алтайская, сибиряк лишился даже одежды.
В городе Черепаново, что в Новосибирской области, труженик тыла Николай Геннадьевич Грачев лишился крова и имущества в результате разрушительного пожара. Огонь полностью уничтожил его жилище и гаражное строение. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.
Происшествие случилось девятого августа на улице с названием Алтайская. В тот злополучный день Николай Геннадьевич гостил у своей дочери, проживающей через дорогу. Когда соседи известили о возгорании, пожилой человек поспешил спасти свой автомобиль, однако вытащить его из огня не удалось.
«У дедушки полностью сгорели деревянная пристройка и гараж. Сам дом пострадал — обгорели кухня и кровля, одна из комнат выгорела практически дотла. Оконные стекла разбиты. Пожар продолжался около сорока минут. Дедушка просто безучастно наблюдал, сидя на скамейке, как пламя пожирает его дом, а его машина взрывается», — поделилась внучка погорельца, Ирина.
Вследствие трагедии у Николая Геннадьевича не осталось даже элементарных предметов гардероба. Сейчас неравнодушные горожане организуют сбор одежды, обуви и кухонной утвари для пострадавшего.