83-летний житель Новосибирской области лишился жилья из-за пожара

Происшествие случилось девятого августа на улице с названием Алтайская. В тот злополучный день Николай Геннадьевич гостил у своей дочери, проживающей через дорогу. Когда соседи известили о возгорании, пожилой человек поспешил спасти свой автомобиль, однако вытащить его из огня не удалось.