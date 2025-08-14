Владелец холдинга Sokolov продал компанию частному инвестору

Переговоры о продаже велись два года с инвесторами из разных секторов. Антон Пак был выбран за репутацию надёжного партнёра, заинтересованного в развитии активов. Он подтвердил, что Sokolov продолжит работу под руководством CEO Николая Полякова, сохраняя независимость.