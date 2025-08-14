Владелец холдинга Sokolov продал компанию частному инвестору

Сын основателя ювелирного холдинга Sokolov Артём Соколов продал компанию инвестору Антону Паку, сообщает «Коммерсантъ». Сделка охватила все активы холдинга, включая заводы, розничную сеть и товарные знаки.
По словам управляющего партнёра Aspring Capital Сергея Айрапетова, это одна из крупнейших сделок в российском ритейле за последние годы. Он отметил, что сильный бренд и профессиональная команда привлекли стратегического покупателя.
Переговоры о продаже велись два года с инвесторами из разных секторов. Антон Пак был выбран за репутацию надёжного партнёра, заинтересованного в развитии активов. Он подтвердил, что Sokolov продолжит работу под руководством CEO Николая Полякова, сохраняя независимость.
