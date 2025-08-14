Более 300 домов затопило под Красноярском крае в результате обильных осадков

Аномальные ливни вызвали подтопления свыше 300 домов в Красноярском крае. Кроме того паводки привели к обрушению мостовой конструкции через реку Быстрая в селе Зыково, передает тг-канал Сибирский экспресс.
Известно, что в момент обрушения моста никто не пострадал. В результате ЧП от деревни оказалась отрезанной цела улица. Жителям придется делать солидный крюк, чтобы добраться к местам социальной инфраструктуры. В деревне живут в основном пенсионеры, сообщает источник.
Красноярский край накрыли обильные ливни. Поднялся уровень воды в реках Березовка, Есауловка, Кантат, Кача и Тартат. Сотрудники регионального МЧС помогают жителям затопленных районов. На сегодняшний день остаются подтопленными 12 жилых домов, 265 дачных домов и порядка 400 приусадебных участок в трёх округах края.
Специалисты МЧС откачивают воду с затопленных участков. На местах работают 60 сотрудников с помощью 17 единиц техники. Эвакуированы жители Железногорска. Из районов подтопления вывезли беременную женщину с детьми и двух пожилых жительниц.
