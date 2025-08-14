Более 300 домов затопило под Красноярском крае в результате обильных осадков

Известно, что в момент обрушения моста никто не пострадал. В результате ЧП от деревни оказалась отрезанной цела улица. Жителям придется делать солидный крюк, чтобы добраться к местам социальной инфраструктуры. В деревне живут в основном пенсионеры, сообщает источник.