Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 300 домов затопило под Красноярском крае в результате обильных осадков

Аномальные ливни вызвали подтопления свыше 300 домов в Красноярском крае.

Аномальные ливни вызвали подтопления свыше 300 домов в Красноярском крае. Кроме того паводки привели к обрушению мостовой конструкции через реку Быстрая в селе Зыково, передает тг-канал Сибирский экспресс.

Известно, что в момент обрушения моста никто не пострадал. В результате ЧП от деревни оказалась отрезанной цела улица. Жителям придется делать солидный крюк, чтобы добраться к местам социальной инфраструктуры. В деревне живут в основном пенсионеры, сообщает источник.

Красноярский край накрыли обильные ливни. Поднялся уровень воды в реках Березовка, Есауловка, Кантат, Кача и Тартат. Сотрудники регионального МЧС помогают жителям затопленных районов. На сегодняшний день остаются подтопленными 12 жилых домов, 265 дачных домов и порядка 400 приусадебных участок в трёх округах края.

Специалисты МЧС откачивают воду с затопленных участков. На местах работают 60 сотрудников с помощью 17 единиц техники. Эвакуированы жители Железногорска. Из районов подтопления вывезли беременную женщину с детьми и двух пожилых жительниц.

Ваша надежная лента новостей — МК в МАХ.