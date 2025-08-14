Школьники из Беларуси отправились в экспедицию на Северный полюс

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Школьники из 21 страны отправились в экспедицию на Северный полюс в рамках международного проекта «Ледокол знаний», сообщили в пресс-службе «Росатома».
Это шестая по счету международная арктическая экспедиция с участием школьников. В нынешнем году к походу на самую северную точку планеты присоединились 66 подростков из России, Беларуси, Китая, Бразилии, Боливии, Египта, Индонезии, Турции, Индии, Армении, Таджикистана и других стран.
Экспедиция пройдет по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. Атомный ледокол «50 лет Победы» 17 августа достигнет высшей точки планеты, а возвращение в порт Мурманска планируется 22 августа.
За 10 дней похода юные путешественники узнают, как устроен атомный ледокол, обойдут вокруг точки, где сходятся все земные меридианы, а также впервые в условиях Северного полюса испытают российские роверы-планетоходы. Кроме того, школьники доставят в Арктику флаги своих стран. Отмечается, что многие зарубежные участники станут первыми представителями своих государств, побывавшими на вершине планеты.
Как рассказал глава Росмолодежи Григорий Гуров, попасть на атомный ледокол и принять участие в экспедиции — уникальная возможность.
«Побывать на Северном полюсе — мечта многих людей, которая сопоставима с полетом в космос. В этом году конкурс составил 1 400 человек на место, что стало рекордом. Всего на поездку претендовали 63 тысячи россиян и 4 тысячи граждан из других стран», — отметил он.