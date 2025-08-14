Ричмонд
Стало известно, каким способом Aurus Путина доставят на Аляску

Президент России Владимир Путин во время визита на Аляску будет перемещаться на бронированном Aurus, который входит в состав кортежа лидера государства. Об этом пишет портал Itzine.

По данными СМИ, машину доставят из РФ с помощью транспортного самолета Ил-76. Перевозку транспортного средства будет обеспечивать спецотряд «Россия».

В общей сложности у президента насчитывается 15 авто премиум-класса, однако для заграничных поездок машину всегда отправляют из России. В соседние государства автомобиль отправляют с помощью ж/д путей, но для дальних поездок приходится прибегать к помощи грузового борта.

Охрану полета будут обеспечивать отечественные истребители, говорится в публикации.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на 15 августа, пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Что известно об этом месте — в материале «Вечерней Москвы».

Глава Белого дома заявил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но допустил возможность его проведения.

