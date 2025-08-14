Ричмонд
Гладков показал кадры удара дрона ВСУ по машине в Белгороде

После удара дрона в Белгороде автомобиль проехал ещё несколько метров и загорелся.

Источник: Аргументы и факты

Кадры удара беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в Белгороде обнародовал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В ролике можно увидеть, что в момент атаки машина подъехала к перекрестку. Она проехала еще несколько метров и, повернув направо, загорелась.

Находившиеся внутри люди смогли самостоятельно выбраться из салона. К пострадавшим подбежали прохожие, чтобы оказать помощь.

Напомним, 12 августа в Грайворонском округе Белгородской области пятеро детей ранения получили в результате атаки дрона ВСУ. Беспилотник ударил по частному дому, в котором пробило кровлю, потолок и повредило окна.