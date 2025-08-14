Гладков показал кадры удара дрона ВСУ по машине в Белгороде

Кадры удара беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в Белгороде обнародовал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
В ролике можно увидеть, что в момент атаки машина подъехала к перекрестку. Она проехала еще несколько метров и, повернув направо, загорелась.
Находившиеся внутри люди смогли самостоятельно выбраться из салона. К пострадавшим подбежали прохожие, чтобы оказать помощь.
Напомним, 12 августа в Грайворонском округе Белгородской области пятеро детей ранения получили в результате атаки дрона ВСУ. Беспилотник ударил по частному дому, в котором пробило кровлю, потолок и повредило окна.