Фильмы от взрослых: что удивляет в списке картин для школ

Теперь переместимся в собственно список. Бросается в глаза то, что там нет анимационного кино, еще одной нашей гордости. Но здесь понятна логика: мало семей, где советская анимация чуть ли не с первых месяцев не показывается малышам. Куда более грустно, что отсутствует документальное кино, а оно у нас было уникальным, одним из лучших в мире. О Дзиге Вертове и Эсфири Шуб уже говорилось, но с каким интересом ребята посмотрели бы страстные фильмы Романа Кармена, поплакали бы над «Катюшей» Лисаковича, увидели бы «Разгром немецких войск под Москвой», первый отечественный «Оскар», как известно. А ведь были Самарий Зеликин, Юрис Подниекс, Майя Меркель, Павел Коган с Людмилой Станукинас. Был Герц Франк, наконец, один из важнейших наших документалистов. «Старше на 10 минут» и «Высший суд» сегодня производят не менее сильное впечатление, чем полвека назад. Кто и где о них расскажет детям, если не на школьных уроках? И именно документалисты рассказали о своем времени так, как никто другой.