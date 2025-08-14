Фильмы от взрослых: что удивляет в списке картин для школ

«Мосфильм», следуя поручению президента, составил и направил в Минпросвещения документ с рекомендациями для составления школьной программы по истории советского кино. «Известия» ознакомились с таблицей, содержащей 100 отобранных фильмов, и систематизировали те спорные места перечня, которые могут стать поводом для общественной дискуссии. Попробовали понять логику авторов списка и найти в ней слабые стороны: например, часть позиций — это не фильмы, а сериалы. Кроме того, в списке отсутствуют признанные шедевры отечественного кино и имена, которые принесли ему мировую славу. Подробнее — в разборе «Известий».
«Лучшие советские фильмы» — как тут разобраться?
Если поймать на улице кинокритика, киноведа или историка кино и попросить назвать быстро 100 отечественных фильмов, которые «должны знать все», он примерно за 10 минут набросает вполне достойный список. Если собрать много таких списков и сравнить, то они вряд ли будут сильно различаться. Может, процентов на десять, и то большей частью в отношении российского, а не советского кино. И, может быть, не каждый туда поставит дореволюционную кинематографию, за исключением «Понизовой вольницы», крохотной короткометражки 1908 года, с которой ведет отсчет весь наш игровой кинематограф. О ее качестве лучше всего сказал однажды режиссер Сергей Соловьев, назвав ее типичным примером обычной русской халтуры.
Список «Мосфильма» выглядит полемично. Такой вряд ли составил бы историк кино или критик, но и задачи перед этим списком ставились другие. «В первую очередь, — сообщается в пояснительной записке к списку, — были отобраны военные, психологические, исторические и другие картины. Но так как тематика некоторых комедий и мелодрам, которые имеют развлекательный характер, играет важную роль не только в воспитании и образовании, но и в восприятии молодым поколением культурного кода страны, фильмы этих жанров также были внесены в список».
Были и другие принципы. Все фильмы в списке — до 1991 года включительно. Потому, что проверены временем, и потому, что легче решить вопрос с правами на картины. Еще специалисты «Мосфильма» ориентировались на то, чтобы фильмы были зрительскими, доступными школьникам.
Как будто бы список получился вполне объемный. 100 фильмов, если сравнивать, например, с уроками литературы. Рекомендуемой литературы, конечно, значительно больше 100 произведений, но, если посчитать действительно обязательные, вряд ли их окажется больше.
Но всё же список этот будут критиковать, и жестко, потому что он разительно не совпадает с тем, как привыкли представлять себе историю кино те, кто его всю жизнь профессионально изучает.
Немое кино отсутствует.
Главная гордость отечественного кино — наш немой кинематограф, 1920-е годы. Какой самый известный отечественный фильм в истории, практически символ не только нашего кино, но и в каком-то смысле вообще всей кинематографии? Какой изучают во всех киношколах мира? «Броненосец “Потемкин” Сергей Эйзенштейна, разумеется! Из него вообще вырос весь современный кинематограф. Его в списке нет, как нет “Октября” и “Стачки”. Это вызов, своего рода пощечина общественному вкусу. Нет фильмов Льва Кулешова — а “эффект Кулешова” знает тоже весь мир.
Нет «Матери» Пудовкина, нет «Земли» Довженко, нет фильмов Дзиги Вертова (и звуковых тоже, между прочим), прежде всего «Человека с киноаппаратом». Нет выдающихся экспериментов ФЭКС, в частности — лучшей экранизации гоголевской «Шинели». Нет картин Эсфири Шуб, заложившей основы монтажного кино, абсолютного классика. Видимо, авторы списка посчитали, что немое кино детям будет непонятно. Но почему? Это кино снималось, чтобы показывать его полуграмотному населению страны, и оно всем было понятно, причем во всём мире. И сейчас оно тоже очень понятно, не просто так на всех показах отреставрированных копий полные залы, часто с живым тапером или даже оркестром. Кажется, школьникам как раз и надо показать и объяснить то, что составляет главную ценность отечественного кино.
Нет российского кино и документалистики.
Прежде чем разбирать основную часть списка, переместимся в его конец, то есть в 1991 год и то, что было за ним. Так ли верно заканчивать на крахе СССР? Это ведь означает, что школьникам не расскажут про «Такси-блюз» и «Остров» Павла Лунгина. Не покажут «Кавказский пленник» Сергея Бодрова. «Утомленное солнце» Никиты Михалкова — последний «Оскар» в истории отечественного кино. Не будет разбора фильмов Алексея Балабанова, а ведь скоро дети уже не будут понимать, почему именно он долго был главным нашим режиссером, единственным в своем роде. Андрея Звягинцева не будет. Александра Сокурова в списке нет ни с советскими, ни с российскими работами. Нет Рустама Хамдамова. А ведь это всё — уже классика, уже история.
Теперь переместимся в собственно список. Бросается в глаза то, что там нет анимационного кино, еще одной нашей гордости. Но здесь понятна логика: мало семей, где советская анимация чуть ли не с первых месяцев не показывается малышам. Куда более грустно, что отсутствует документальное кино, а оно у нас было уникальным, одним из лучших в мире. О Дзиге Вертове и Эсфири Шуб уже говорилось, но с каким интересом ребята посмотрели бы страстные фильмы Романа Кармена, поплакали бы над «Катюшей» Лисаковича, увидели бы «Разгром немецких войск под Москвой», первый отечественный «Оскар», как известно. А ведь были Самарий Зеликин, Юрис Подниекс, Майя Меркель, Павел Коган с Людмилой Станукинас. Был Герц Франк, наконец, один из важнейших наших документалистов. «Старше на 10 минут» и «Высший суд» сегодня производят не менее сильное впечатление, чем полвека назад. Кто и где о них расскажет детям, если не на школьных уроках? И именно документалисты рассказали о своем времени так, как никто другой.
Кино без Муратовой, Параджанова, Иоселиани и Шпаликова.
Игровое кино в списке тоже изобилует пробелами, которых не было бы, если бы его составляли киноведы и историки кино. Здесь отсутствуют столпы советского кинематографа, те, благодаря кому его вообще будут помнить даже через 100 лет. Кира Муратова, Отар Иоселиани, Тенгиз Абуладзе, Сергей Параджанов, Борис Барнет, Александр Медведкин, Роман Балаян, Илья Авербах, Артавазд Пелешян, Геннадий Шпаликов, Петр Тодоровский. Безусловный шедевр Александра Аскольдова «Комиссар» здесь тоже отсутствует. И нет «Ассы» Сергея Соловьева, как и других его картин. Возможно ли изучать историю нашего кино без этих имен? И можно ли вообще понять историю нашей страны, не рассматривая фильмы, снятые в республиках, но ставшие народными, важнейшими? Разве «Отец солдата» — это не шедевр? Конечно, даже в шутку ни один историк кино не составил бы список, в котором не было бы этих имен и названий. Он бы, скорее всего, начал с них, а потом бы перешел к второстепенному, с точки зрения значимости для искусства и истории страны, кино.
Логика списка, кажется, в том, что названные авторы могут быть сложны для школьников. Но в списке есть «Восхождение», есть «Иди и смотри», есть трехчасовой «Солярис» (но нет «Андрея Рублева»). Это всё тоже довольно сложные картины. Вряд ли школьникам было бы скучно смотреть «Жил певчий дрозд» или «Цвет граната», и список был бы куда разнообразнее, а сейчас там слишком много военных фильмов, ребятам может попросту надоесть. Тем более что военные картины в списке разного художественного уровня.
Советские сериалы и киноэпопеи представлены в списке.
Не очень понятно, зачем в списке сериалы «Семнадцать мгновений весны», «Щит и меч» и «Место встречи изменить нельзя». Ведь ясно, что целиком их посмотреть в актовом зале не получится, придется задавать «на дом», а это противоречит идее авторов списка — коллективным просмотрам и обсуждениям. Эпопея «Освобождение» тоже в списке, при этом нет «Войны и мира», более короткой серии фильмов.
Можно еще долго обсуждать, почему у выбранных для списка режиссеров именно те фильмы, а не иные, более достойные. Например, у Карена Шахназарова там «Курьер» и «Мы из джаза», хотя второй можно было бы заменить на «Город Зеро», более глубокий, значимый, зрелый. И, кстати, его парадоксальный юмор дети сегодня легко бы приняли. Но при этом стоит отметить, как много прекрасных и достойных картин вошли в этот список. Тех, которые открывают зрителям целый мир, ломают стереотипы, делают просто другими людьми. «Летят журавли», «Иван Грозный», «Иваново детство», «Плюмбум», «Проверка на дорогах». Это всё — на века, это формирует душу, дает представление о прекрасном, причем не только в эстетическом, но и в этическом смысле.
Да, непонятно, кто и как это будет преподавать, чтобы не отбить у школьников желание вообще смотреть советское кино. Кто и с какой оптикой будет читать сочинения, как именно будут вестись обсуждения, кто напишет учебники. Вопросов пока слишком много. Список надо корректировать, это совершенно ясно. Но лучшее кино детям показывать необходимо. Конечно, не только отечественное, но и мировое, чтобы для них Феллини, Чаплин, Ренуар, Китон и Уайдер не были пустым звуком.
Кино изначально задумывалось как объединяющий мир язык, оно и сейчас остается таким. Невозможно смотреть оттепельное кино, не зная неореализма. Нельзя без французской новой волны, без польского, немецкого, английского, японского, индийского и, конечно, американского кинематографа рассматривать только советский в отрыве. Иначе не понять, почему оно было таким и, конечно, почему оно занимало в мире такое важное место. Да и сейчас занимает, кстати.