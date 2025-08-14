Квартира раздора: как Кризисный центр спас москвичку от сына-тирана

Когда домашний очаг вместо безопасности и любви ассоциируется со страхом, а близкие люди становятся источником боли, важно вовремя обратиться за профессиональной поддержкой. Столичный Кризисный центр оказывает всестороннюю помощь женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Здесь не просто предоставляют временное убежище, но и помогают переосмыслить жизненные ориентиры и обрести силы для перемен.
В истории Галины Михайловны Кризисный центр сыграл ключевую роль. Женщина владела квартирой вместе со своим взрослым сыном, с которым всегда были хорошие отношения. Не сумев найти себя в жизни, Михаил со временем пристрастился к алкоголю. Зависимость поменяла его облик, превратив в домашнего тирана. Михаил стал требовать от матери передать ему свою долю жилплощади.
— Наш дом превратился в поле для битвы. Постоянные угрозы и крики, страх за жизнь вынудили меня покинуть квартиру. Единственное место, где я могла быть в безопасности — это Кризисный центр, — рассказала Галина Михайловна.
В центре женщине не только предоставили временное убежище, оградив от дальнейших угроз со стороны сына, но и окружили заботой и профессиональной поддержкой. Психологи помогли ей стабилизировать эмоциональное состояние. Групповые занятия позволили справиться с тревогой и обрести чувство контроля над своей жизнью.
— Когда Галина Михайловна пришла к нам, она была очень растеряна и испугана — это типичное состояние жертв домашнего насилия. Человек теряет связь с реальностью, испытывает глубокий страх и полную дезориентацию. В таких случаях первостепенная задача специалистов — восстановить то самое базовое чувство защищенности, которое необходимо каждому человеку, — поделилась Ольга Троянова, руководитель отделения стационарного обслуживания Кризисного центра помощи женщинам и детям Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
К ситуации Галины Михайловны подключились и юристы центра. Они помогли разобраться с недвижимостью семьи — разделить имущество, чтобы женщина приобрела себе отдельное жилье в другом районе Москвы.
— Благодарна Кризисному центру за то, что они меня поддержали в трудный момент. После переезда в свою квартиру у меня началась новая жизнь. Сейчас засыпаю без страха, готовлю любимые блюда, общаюсь с соседями и занимаюсь любимым делом — рукоделием, — добавила Галина Михайловна.
Специалисты Кризисного центра также помогли и сыну Галины Михайловны. После бесед с психологом мужчина осознал свою проблему и согласился пройти курс лечения от алкогольной зависимости. Возможно, в будущем мать и сын смогут наладить отношения и начать общение с чистого листа.
— Насилие в семье — это серьезная проблема, требующая немедленного вмешательства. Особенно трагичны истории, связанные с пожилыми людьми, которым тяжелее всего за себя постоять. Молчание и стыд усугубляют положение, превращая дом в место страха и тревоги. Не бойтесь просить о помощи. Своевременная поддержка специалистов Кризисного центра может предотвратить непоправимые последствия, — отметила Ольга Троянова.
Справочно.
Кризисный центр помощи женщинам и детям — единственное государственное учреждение в Москве, где уже 11 лет помогают женщинам, пострадавшим от насилия в семье. Здесь можно получить комплексную помощь: убежище для себя и своих детей, психологическую поддержку, юридические консультации, а также найти работу при поддержке города. Главная цель работы центра — помочь вернуть уверенность в себе и начать новую жизнь без страха за свое здоровье и жизнь.