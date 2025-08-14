Квартира раздора: как Кризисный центр спас москвичку от сына-тирана

Кризисный центр помощи женщинам и детям — единственное государственное учреждение в Москве, где уже 11 лет помогают женщинам, пострадавшим от насилия в семье. Здесь можно получить комплексную помощь: убежище для себя и своих детей, психологическую поддержку, юридические консультации, а также найти работу при поддержке города. Главная цель работы центра — помочь вернуть уверенность в себе и начать новую жизнь без страха за свое здоровье и жизнь.