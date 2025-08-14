Ричмонд
В Новосибирской области увеличили выплаты для заключающих контракт на службу

Региональная выплата выросла до двух миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области с 1 июля по 30 сентября 2025 года действуют повышенные выплаты для граждан, заключающих контракт на военную службу с Министерством обороны РФ. Теперь единовременное пособие составляет два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Как сообщили в правительстве региона, из этой суммы 1,6 миллиона рублей выделяется из областного бюджета, а 400 тысяч — из федерального. Решение принято по инициативе губернатора Андрея Травникова.

Помимо финансовых мер, контрактники и их семьи могут рассчитывать на широкий пакет социальных гарантий: медицинскую помощь, содействие в бытовых вопросах, поддержку районных и областных властей. Также для участников СВО предусмотрена возможность бесплатного получения профессионального образования.

Денежное довольствие военнослужащих в зоне специальной военной операции начинается от 210 тысяч рублей в месяц. Дополнительно выплачиваются премии за подбитую технику противника, продвижение в составе штурмовых подразделений и награды.