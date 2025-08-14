В Новосибирской области увеличили выплаты для заключающих контракт на службу

В Новосибирской области с 1 июля по 30 сентября 2025 года действуют повышенные выплаты для граждан, заключающих контракт на военную службу с Министерством обороны РФ. Теперь единовременное пособие составляет два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.