Омская область вошла в число лидеров по использованию цифрового помощника на «Госуслугах»

Омская область заняла одно из лидирующих мест среди регионов России по активному использованию цифрового помощника робота Макса на портале «Госуслуги». Этот инновационный сервис помогает жителям региона быстро и удобно получать информацию о региональных государственных услугах. Об этом сообщил первый замминистра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.
«Робот Макс значительно упрощает процесс получения региональных услуг, делая его более удобным и эффективным. Автоматизация консультаций и навигации не только повышает качество обслуживания на портале, но и снижает нагрузку на государственные ведомства», — отметил Макаленко.
Цифровой помощник предоставляет доступ к пошаговым инструкциям по оформлению различных услуг, таких как получение бесплатной древесины, выдача электронных транспортных карт, выплаты гражданам, пострадавшим от наводнения, и многое другое.
