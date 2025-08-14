Омская область вошла в число лидеров по использованию цифрового помощника на «Госуслугах»

Омская область заняла одно из лидирующих мест среди регионов России по активному использованию цифрового помощника робота Макса на портале «Госуслуги». Этот инновационный сервис помогает жителям региона быстро и удобно получать информацию о региональных государственных услугах. Об этом сообщил первый замминистра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.