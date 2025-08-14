Ричмонд
Омская область вошла в число лидеров по использованию цифрового помощника на «Госуслугах»

Омичи чаще других запрашивали помощь у цифрового помощника — робота Макса.

Источник: Комсомольская правда

Омская область заняла одно из лидирующих мест среди регионов России по активному использованию цифрового помощника робота Макса на портале «Госуслуги». Этот инновационный сервис помогает жителям региона быстро и удобно получать информацию о региональных государственных услугах. Об этом сообщил первый замминистра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.

«Робот Макс значительно упрощает процесс получения региональных услуг, делая его более удобным и эффективным. Автоматизация консультаций и навигации не только повышает качество обслуживания на портале, но и снижает нагрузку на государственные ведомства», — отметил Макаленко.

Цифровой помощник предоставляет доступ к пошаговым инструкциям по оформлению различных услуг, таких как получение бесплатной древесины, выдача электронных транспортных карт, выплаты гражданам, пострадавшим от наводнения, и многое другое.

