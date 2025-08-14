Ричмонд
Азов и западную часть Ростова свяжет прямое железнодорожное сообщение

С 18 августа начнет действовать прямое железнодорожное сообщение между Азовом и западными районами Ростова-на-Дону.

Для обеспечения этой связи в утреннее расписание включены два дополнительных рейса пригородных поездов.

Начиная со следующего понедельника, по рабочим дням электричка, прибывающая из Азова в Ростов на пригородный вокзал в 08:40, будет перенумерована и продолжит движение в 08:55 по маршруту Ростов — Ростов-Западный уже как городской электропоезд.

Стоит отметить, что в пути предусмотрено две остановки: на станции Темерник и остановочной площадке 1337 км. Прибытие на станцию Ростов-Западный запланировано на 09:17. Обратный рейс со станции Ростов-Западный отправится в 09:18.