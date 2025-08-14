Азов и западную часть Ростова свяжет прямое железнодорожное сообщение

Начиная со следующего понедельника, по рабочим дням электричка, прибывающая из Азова в Ростов на пригородный вокзал в 08:40, будет перенумерована и продолжит движение в 08:55 по маршруту Ростов — Ростов-Западный уже как городской электропоезд.