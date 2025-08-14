Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД заявили, что не предлагали вводить спецрасцветку ремней безопасности

В ведомстве пояснили, что предложение было выдвинуто авторским коллективом в рамках научной дискуссии и не является официальной позицией МВД России.

Источник: Аргументы и факты

В МВД России опровергли информацию о предложении ввести обязательное применение спецрасцветки ремней безопасности, а также запретить использование и продажу заглушек для них.

В ведомстве пояснили, что в 2024 году научный центр БДД МВД России провел научно-исследовательскую работу, в рамках которой для решения проблемы неиспользования ремней безопасности были предложены разные методы и способы воздействия на участников дорожного движения.

Подчеркивается, что положения научно-исследовательской работы не являются официальной позицией МВД России, они были выдвинуты авторским коллективом в рамках научной дискуссии.

В настоящее время МВД России не выдвигало подобных предложений по внесению изменений в законодательство.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы предложили внести изменения в технические требования к автомобильным ремням безопасности, в частности ввести применение спецрасцветки ремней безопасности, датчиков вытянутой лямки, а также постоянного звукового и визуального оповещения для всех пассажиров и водителя о непристегнутом ремне.