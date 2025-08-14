В МВД заявили, что не предлагали вводить спецрасцветку ремней безопасности

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы предложили внести изменения в технические требования к автомобильным ремням безопасности, в частности ввести применение спецрасцветки ремней безопасности, датчиков вытянутой лямки, а также постоянного звукового и визуального оповещения для всех пассажиров и водителя о непристегнутом ремне.