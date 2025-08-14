Спасатели отряда «Тайфун» вытащили косулю из реки в Новосибирске

Это не первый случай, когда данная косуля нуждалась в помощи спасателей. Специалисты надеются, что после этого происшествия животное усвоит урок и будет избегать опасных участков у реки. Отмечается, что состояние косули не вызывало опасений — она не проявляла признаков сильного стресса или травм и после спасения сразу ушла в лесную зону.