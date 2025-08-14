Спасатели отряда «Тайфун» вытащили косулю из реки в Новосибирске

В Новосибирске сегодня экипаж спасательного отряда «Тайфун» вновь отправился на вызов, чтобы помочь косуле, оказавшейся в реке. Как сообщается в официальном сообществе спасателей, молодая косуля, вероятно, уже знакомая команде, при виде катера сразу направилась к берегу и встала у плит, словно ожидая помощи.
«Если бы с ней что-то серьёзное случилось, она обязательно дала бы знать об этом звуками. Наши спасатели с большими усилиями и упорством благополучно вытащили косулю на поверхность, и она была отпущена в лес», — рассказали в отряде «Тайфун».
Это не первый случай, когда данная косуля нуждалась в помощи спасателей. Специалисты надеются, что после этого происшествия животное усвоит урок и будет избегать опасных участков у реки. Отмечается, что состояние косули не вызывало опасений — она не проявляла признаков сильного стресса или травм и после спасения сразу ушла в лесную зону.