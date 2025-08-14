МВД рассказало о защите аккаунтов в интернете

В карточках отмечается, что первый уровень защиты аккаунта — базовый — сильные пароли для важных сервисов хранятся в менеджере паролей. Второй уровень — усиленный — во всех аккаунтах включена двухфакторная аутентификация, размышления об использовании спецприложения или электронных ключей. При третьем уровне защиты — проактивном — пользователь использует физический ключ, ставит уникальные адреса и минимальные права, а также использует аппаратные ключи, отдельную почту для критичных сервисов и проверяет права приложений.