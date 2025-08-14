МВД рассказало о защите аккаунтов в интернете

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Существуют пять уровней защиты аккаунтов в интернете — от «никакого» до создания резервных копий офлайн на зашифрованных контейнерах, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Уровень 0: никакой. Один пароль на все случаи жизни, который хранится в документе с названием “пароль”, — говорится в материалах управления.
В карточках отмечается, что первый уровень защиты аккаунта — базовый — сильные пароли для важных сервисов хранятся в менеджере паролей. Второй уровень — усиленный — во всех аккаунтах включена двухфакторная аутентификация, размышления об использовании спецприложения или электронных ключей. При третьем уровне защиты — проактивном — пользователь использует физический ключ, ставит уникальные адреса и минимальные права, а также использует аппаратные ключи, отдельную почту для критичных сервисов и проверяет права приложений.
«Уровень 4: физический ключ — основной фактор. Отдельные устройства. Шифрование. Отдельный “чистый” девайс для финансов, офлайн-резервные копии на зашифрованных контейнерах, мониторинг утечек и план восстановления», — рассказывается в карточках.
Правоохранители подчеркнули, что защита своих аккаунтов — это не про паранойю, а про здравый смысл и осознанность в цифровом мире.