От звонков «завучей» до интернет-магазинов: Названы популярные схемы мошенников в период подготовки детей к школе

Мошенники используют самые разные схемы обмана россиян в период подготовки детей к школе. Об этом ТАСС сообщил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura Александр Вураско.
По его словам, аферисты могут представляться «завучем» и «председателем родительского комитета» и попросить перейти по вредоносной ссылке или перечислить цифры из кода в СМС.
Нередко преступники создают липовые интернет-магазины, товары. Там граждане могут легко потерять деньги.
Однако в целом, принципиально схемы обмана не меняются, добавляется только некоторая вариативность под текущую обстановку.
Накануне в МВД предупредили, что интернет-мошенники чаще всего обманывают россиян, создавая фишинговые сайты и маскируя их под онлайн-магазины. Поддельные маркетплейсы и онлайн-магазины заняли первое место в антирейтинге мошеннических схем. За ними осталось сразу 34,5% случаев мошенничества.
Кроме того, мошенники придумали очередную схему обмана россиян для выманивания данных от Госуслуг с помощью создаваемых чат-ботов, которые якобы имеют отношение к «Почте России» в Telegram, и рассылают из них уведомления с предложением отследить посылку или заказное письмо.