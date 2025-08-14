Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От звонков «завучей» до интернет-магазинов: Названы популярные схемы мошенников в период подготовки детей к школе

В РФ мошенники используют разные схемы в период подготовки детей к школе.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники используют самые разные схемы обмана россиян в период подготовки детей к школе. Об этом ТАСС сообщил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura Александр Вураско.

По его словам, аферисты могут представляться «завучем» и «председателем родительского комитета» и попросить перейти по вредоносной ссылке или перечислить цифры из кода в СМС.

Нередко преступники создают липовые интернет-магазины, товары. Там граждане могут легко потерять деньги.

Однако в целом, принципиально схемы обмана не меняются, добавляется только некоторая вариативность под текущую обстановку.

Накануне в МВД предупредили, что интернет-мошенники чаще всего обманывают россиян, создавая фишинговые сайты и маскируя их под онлайн-магазины. Поддельные маркетплейсы и онлайн-магазины заняли первое место в антирейтинге мошеннических схем. За ними осталось сразу 34,5% случаев мошенничества.

Кроме того, мошенники придумали очередную схему обмана россиян для выманивания данных от Госуслуг с помощью создаваемых чат-ботов, которые якобы имеют отношение к «Почте России» в Telegram, и рассылают из них уведомления с предложением отследить посылку или заказное письмо.