Ученые выяснили идеальное время для чашки кофе

Группа европейских ученых провела исследование, чтобы определить, когда кофе приносит максимальное удовольствие и положительные эмоции. Результаты работы, опубликованные в журнале Scientific Reports, показали, что лучший момент для чашки кофе наступает не сразу после пробуждения, а спустя 2,5 часа.
В эксперименте участвовали 236 добровольцев в возрасте от 18 до 29 лет. В течение 14−28 дней они фиксировали свои ощущения после употребления кофе, заполнив в общей сложности более 28 000 анкет. Ученые анализировали, как время приема напитка, настроение и обстановка влияют на эмоциональный отклик.
Оказалось, что кофе чаще вызывает позитивные эмоции, такие как удовольствие, энтузиазм и счастье, особенно если его пить в первые 2,5 часа после пробуждения. При этом наиболее яркий эффект наблюдался у тех, кто чувствовал усталость. Интересно, что кофеиновый «кайф» сильнее проявлялся в одиночестве, а не в компании. Негативные эмоции, такие как тревожность или грусть, встречались реже и не зависели от времени суток.
Механизм действия кофеина хорошо изучен: он блокирует аденозин — вещество, тормозящее нервную систему, — и усиливает выработку дофамина и норадреналина, отвечающих за бодрость и хорошее настроение. Однако у некоторых людей кофеин может вызывать избыточную стимуляцию, приводя к нервозности.
Это исследование помогает лучше понять, как кофе влияет на организм, и подобрать оптимальное время для его употребления. Если после чашки кофе вы чувствуете тревогу, возможно, стоит заменить его на чай или воду. В любом случае, теперь у вас есть научное обоснование для утреннего ритуала.
Читайте материал «В Минпросвещения разработали варианты расписаний занятий для школьников».
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX".