Ученые выяснили идеальное время для чашки кофе

Оказалось, что кофе чаще вызывает позитивные эмоции, такие как удовольствие, энтузиазм и счастье, особенно если его пить в первые 2,5 часа после пробуждения. При этом наиболее яркий эффект наблюдался у тех, кто чувствовал усталость. Интересно, что кофеиновый «кайф» сильнее проявлялся в одиночестве, а не в компании. Негативные эмоции, такие как тревожность или грусть, встречались реже и не зависели от времени суток.