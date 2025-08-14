Власти Новосибирской области предупредили об ограничении мобильного интернета

Об этом сообщается в Telegram-канале антитеррористической комиссии Новосибирской области. Со ссылкой на заместителя руководителя администрации губернатора и правительства региона Сергея Нешумова в сообщении уточняется, что ограничения вводятся операторами связи.
«При этом голосовая связь, SMS-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме», — прокомментировал ситуацию с ограничениями работы мобильного интернета Сергей Нешумов.
В конце июля правительство Новосибирской области обнародовало памятку с рекомендациями по алгоритму действий в случае перебоев с мобильным интернетом. Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь отметил, что замедление или отключение мобильного интернета не должно сказаться на работе терминалов оплаты, банкоматов, подключенных через Wi-Fi и проводную сеть.
Однако для дополнительной подстраховки гражданам «лучше иметь при себе наличные». Обязательные денежные переводы и платежные операции по кредитам, услугам ЖКХ, штрафам, товарам на маркетплейсах лучше провести заранее с устройств, подключенных к проводному интернету или домашнему Wi-Fi, добавили в облправительстве.