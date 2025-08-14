Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Новосибирской области предупредили об ограничении мобильного интернета

Власти Новосибирской области сообщили о возможных ограничениях работы мобильного интернета на некоторых территориях региона. Ограничения связаны с обеспечением безопасности жителей и объектов инфраструктуры.

Источник: Freepik

Об этом сообщается в Telegram-канале антитеррористической комиссии Новосибирской области. Со ссылкой на заместителя руководителя администрации губернатора и правительства региона Сергея Нешумова в сообщении уточняется, что ограничения вводятся операторами связи.

«При этом голосовая связь, SMS-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме», — прокомментировал ситуацию с ограничениями работы мобильного интернета Сергей Нешумов.

В конце июля правительство Новосибирской области обнародовало памятку с рекомендациями по алгоритму действий в случае перебоев с мобильным интернетом. Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь отметил, что замедление или отключение мобильного интернета не должно сказаться на работе терминалов оплаты, банкоматов, подключенных через Wi-Fi и проводную сеть.

Однако для дополнительной подстраховки гражданам «лучше иметь при себе наличные». Обязательные денежные переводы и платежные операции по кредитам, услугам ЖКХ, штрафам, товарам на маркетплейсах лучше провести заранее с устройств, подключенных к проводному интернету или домашнему Wi-Fi, добавили в облправительстве.