Власти Новосибирской области предупредили об ограничении мобильного интернета

В конце июля правительство Новосибирской области обнародовало памятку с рекомендациями по алгоритму действий в случае перебоев с мобильным интернетом. Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь отметил, что замедление или отключение мобильного интернета не должно сказаться на работе терминалов оплаты, банкоматов, подключенных через Wi-Fi и проводную сеть.