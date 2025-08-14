Новая волна COVID-19 этой осенью: Самые опасные штаммы, как защитить себя, будет ли пандемия

Ковид-2025 показывает тенденцию к уменьшению своей опасности. Ему это выгодно: вирус, который убивает большинство своих носителей, обычно проигрывает эволюционную гонку. Но у ковида нового поколения есть другой «прикол». Штаммы начинают адаптироваться к иммунитету человека. Как к приобретённому после болезни, так и к тому иммунитету, что вызывает у нас вакцина. Совсем недавно речь зашла о принципиально новом штамме, который назвали «Стратус». Этот вариант коронавируса опасен мутацией в спайк-белке. Спайк-белок — та часть вируса, которым он «прицепляется» к клеткам человека. Из-за новой мутации «Стратус» способен уклоняться от вакцин. Говорили, что от него не помогут даже маски. Это вызывает обеспокоенность ВОЗ и может спровоцировать локальную волну заражения.