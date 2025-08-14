Новосибирец продает олимпийскую медаль 1936 года за 50 тысяч рублей

В Новосибирске на платформе «Авито» появилось необычное объявление о продаже подлинной серебряной олимпийской медали 1936 года за 50 тысяч рублей. Как указал продавец, награда с XI Летних Олимпийских игр в Берлине, ставших последними перед Второй мировой войной, сохранила все оригинальные элементы — надписи на немецком языке и символику олимпийских колец.
«Медаль является подлинной и представляет значительную историческую ценность», — утверждает продавец в описании лота.
Эксперты отмечают, что олимпийские награды довоенного периода, особенно с Игр 1936 года, действительно считаются редкими коллекционными предметами, так как их сохранилось крайне мало.
Однако подлинность конкретного экземпляра можно подтвердить только при детальной экспертизе, включая проверку происхождения медали и её соответствия оригинальным стандартам наград XI Олимпиады. Коллекционеры проявляют особый интерес к таким артефактам, но специалисты рекомендуют покупателям проявлять осторожность при приобретении столь ценных исторических предметов.