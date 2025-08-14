Новосибирский вуз сообщил о фейковых-sms, связанных с заселением в общежитие

В Новосибирске НГТУ НЭТИ предупредил абитуриентов о мошенниках, которые рассылают фейковые сообщения о заселении в общежитие. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Как уточнили в университете, никакой дополнительной оплаты за предоставление места в общежитии не требуется. «Информация о заселении поступит на почту и в личный кабинет поступающего после 15 августа», — сообщили в НГТУ НЭТИ.
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ) столкнулся с новой волной мошеннических действий, направленных на будущих студентов. Пресс-служба вуза, распространив предупреждение об обмане, подробно описала схему действий злоумышленников. Мошенники рассылают SMS-сообщения и электронные письма, стилизованные под официальные уведомления НГТУ НЭТИ.
В этих сообщениях абитуриентов информируют о необходимости срочно оплатить дополнительный взнос за место в общежитии, ссылаясь на якобы возникшие непредвиденные обстоятельства или нехватку мест в общежитиях университета.