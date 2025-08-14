Легенды хоккея во главе с Вячеславом Фетисовым сыграют в Ангарске

Известный хоккеист, олимпийский чемпион и посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов посетит Ангарск для участия в товарищеском матче с командой губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Как сообщили КП-Иркутск в окружной администрации, встреча пройдет 23 августа во Дворце спорта «Ермак», начало в 17:00. Организаторы приглашают болельщиков прийти заранее — перед игрой зрителей ждет яркая развлекательная программа.