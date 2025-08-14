Легенды хоккея во главе с Вячеславом Фетисовым сыграют в Ангарске

Известный хоккеист, олимпийский чемпион и посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов посетит Ангарск для участия в товарищеском матче с командой губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Как сообщили КП-Иркутск в окружной администрации, встреча пройдет 23 августа во Дворце спорта «Ермак», начало в 17:00. Организаторы приглашают болельщиков прийти заранее — перед игрой зрителей ждет яркая развлекательная программа.
— К Фетисову присоединятся другие прославленные игроки: Андрей Коваленко, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов и Евгений Иванушкин. Помимо матча, ветераны хоккея проведут мастер-классы для юных спортсменов Ангарска и пообщаются с молодежью, — сказано в сообщении администрации.
Важная информация для зрителей: ранее купленные билеты больше недействительны. Новые билеты скоро поступят в продажу в кассах Дворца спорта.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что «Метеоры» больше не выполняют маршрут «Иркутск-Братск-Иркутск».