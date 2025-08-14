Пенсия по-новому: самозанятым открыли путь к индексации

Ключевым моментом является отказ от добровольных взносов на обязательное пенсионное страхование в Социальный фонд России (СФР). Именно уплата этих взносов приравнивает самозанятого пенсионера к работающим, лишая его права на индексацию. Таким образом, пенсионеры, оказывающие услуги в качестве репетиторов, мастеров по ремонту или сдающие жилье в аренду, могут легализовать свой доход без потери положенных им от государства выплат.