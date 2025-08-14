Пенсия по-новому: самозанятым открыли путь к индексации

Речь идет об оформлении статуса самозанятого, который при соблюдении определенных условий юридически приравнивает пенсионера к неработающим гражданам.
Самозанятость как ключ к индексации.
По действующему законодательству пенсионеры, зарегистрированные в качестве самозанятых и уплачивающие только налог на профессиональный доход (НПД), считаются неработающими. Это открывает им доступ к ежегодной индексации страховой пенсии, которая ранее была доступна только полностью прекратившим трудовую деятельность.
Ключевым моментом является отказ от добровольных взносов на обязательное пенсионное страхование в Социальный фонд России (СФР). Именно уплата этих взносов приравнивает самозанятого пенсионера к работающим, лишая его права на индексацию. Таким образом, пенсионеры, оказывающие услуги в качестве репетиторов, мастеров по ремонту или сдающие жилье в аренду, могут легализовать свой доход без потери положенных им от государства выплат.
Дополнительные социальные гарантии.
Помимо возвращения индексации, статус самозанятого, не уплачивающего добровольные взносы, сохраняет за пенсионером право и на другие меры социальной поддержки. В частности, речь идет о социальной доплате к пенсии до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. Эта доплата положена тем пенсионерам, чей совокупный доход (с учетом пенсии) не достигает этого показателя.
Однако стоит учитывать, что при расчете нуждаемости для назначения некоторых льгот, например, субсидий на оплату ЖКУ, доходы от самозанятости будут учитываться. Если общий доход семьи превысит установленные нормативы, в предоставлении таких льгот может быть отказано.
Как это работает на практике?
Чтобы воспользоваться новой возможностью, пенсионеру, который подрабатывает, достаточно зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Это можно сделать через мобильное приложение «Мой налог». По данным юристов, если зарегистрироваться до конца августа, то уже в сентябре пенсия будет проиндексирована.
С 2025 года индексация пенсий возобновлена и для работающих пенсионеров, однако ее механизм отличается. Для самозанятых, не делающих отчислений в СФР, пенсия будет индексироваться в полном объеме, как и для неработающих.