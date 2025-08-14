Жителей Хабаровского края предупредили о росте платежей за свет

Как пояснил замдиректора «Хабаровскэнергосбыта» Денис Иванов, без подтверждения тариф меняется с «понижающего» на обычный. Например, в отопительный сезон лимит для домов с электрокотлами — 7020 киловатт в час, а без них — всего 1200 киловатт в час (в городе) или 3900 киловатт в час (в селе). Превышение оплачивается по повышенному тарифу.