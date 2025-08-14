Жителей Хабаровского края предупредили о росте платежей за свет

Владельцы частных домов в Хабаровском крае могут столкнуться с увеличением платежей за электроэнергию, если не подтвердят использование электроплит или электроотопления. ДЭК предупреждает: без соответствующих документов расчет будет производиться по более высоким тарифам, с пересчетом за 2025 год. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как пояснил замдиректора «Хабаровскэнергосбыта» Денис Иванов, без подтверждения тариф меняется с «понижающего» на обычный. Например, в отопительный сезон лимит для домов с электрокотлами — 7020 киловатт в час, а без них — всего 1200 киловатт в час (в городе) или 3900 киловатт в час (в селе). Превышение оплачивается по повышенному тарифу.
Так, владелец дома с электрокотлом, израсходовавший 2500 киловатт, но не предоставивший документы, вместо 16 950 рублей заплатит 18 705 рублей плюс перерасчет.
Документы можно подать через интернет-приемную на сайте ДЭК, по почте info@khab.dvec.ru или в клиентском офисе. Среди подтверждающих документов — технический паспорт, акты БТИ, справки администрации или проектная документация.