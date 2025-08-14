«В здании находились девять человек». Сотрудники МЧС потушили пожар в поликлинике в Слониме

МЧС сообщило, что пожар случился в поликлинике в Слониме. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
«Подразделения МЧС ликвидировали пожар в поликлинике в Слониме», — сказано в сообщении.
Согласно данным, 13 августа, примерно в 18.17 спасателям поступила информация про возгорание в подвальном помещении поликлиники на территории центральной районной больницы, которая расположена на улице Войкова.
В МЧС отметили, что на момент пожара в поликлинике было девять человек. Они смогли самостоятельно покинуть здание. Спасатели оперативно потушили огонь. В пресс-службе уточнили, что никто не пострадал.
«Огнем повреждено электрооборудование в подвальном помещении, закопчены стены», — уточнили в МЧС.
