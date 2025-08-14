Ричмонд
«В здании находились девять человек». Сотрудники МЧС потушили пожар в поликлинике в Слониме

МЧС: пожар случился в поликлинике в Слониме, в здании было девять человек.

Источник: Комсомольская правда

МЧС сообщило, что пожар случился в поликлинике в Слониме. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Подразделения МЧС ликвидировали пожар в поликлинике в Слониме», — сказано в сообщении.

Согласно данным, 13 августа, примерно в 18.17 спасателям поступила информация про возгорание в подвальном помещении поликлиники на территории центральной районной больницы, которая расположена на улице Войкова.

В МЧС отметили, что на момент пожара в поликлинике было девять человек. Они смогли самостоятельно покинуть здание. Спасатели оперативно потушили огонь. В пресс-службе уточнили, что никто не пострадал.

«Огнем повреждено электрооборудование в подвальном помещении, закопчены стены», — уточнили в МЧС.

