Путин обратился к участникам форума «Беспилотные системы»

Путин заявил, что достижения в сфере БПЛА должны отвечать запросам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего» отметил важность того, чтобы передовые достижения отвечали запросам бизнеса, быстро проходили путь до внедрения в практику, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что данный форум собрал в Москве известных учёных, инженеров, молодых изобретателей, предпринимателей, экспертов, студентов из десятков стран.

«В центре вашего внимания — развитие транспортных и сервисных систем новой эпохи, которые качественно меняют жизнь вокруг нас. Они могут работать абсолютно в любой среде — на земле, на воде и под водой, в небе и ближнем космосе», — говорится в послании.

Российский лидер отметил, что на экспозиции, развёрнутой на площадке форума, можно увидеть автономные поезда, комбайны, летательные аппараты, роботизированные комплексы, познакомиться с вариантами их применения в агропромышленном секторе и энергетике, в строительстве, торговле и во многих других сферах экономики.

«Подчеркну, крайне важно, чтобы передовые достижения наших конструкторских, исследовательских команд в полной мере отвечали запросам бизнеса и от экспериментов и тестирования быстро проходили путь до широкого внедрения в практику», — добавил он.

Президент выразил уверенность, что форум продемонстрирует высокий потенциал отечественной отрасли беспилотных систем, позволит выйти на конкретные инициативы, межрегиональные и межгосударственные проекты, которые обязательно будут востребованы.

