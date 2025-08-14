Ричмонд
В Новосибирской области снята угроза распространения непарного шелкопряда

Повышенную готовность сняли в связи «со стабилизацией лесопатологической обстановки».

В начале лета текущего года в ряде районов Новосибирской области — Каргатском, Коченевском, Кыштовском, Ордынском и Чулымском — был введен особый режим для лесных массивов. Это было вызвано резким увеличением популяции непарного шелкопряда. Отмена режима повышенной готовности произошла в связи с «улучшением ситуации в лесах».

Ранее власти Новосибирской области сообщали об инвестициях в размере 56,7 млн рублей на борьбу с непарным шелкопрядом. В официальном заявлении говорилось, что по результатам обследований лесных угодий Новосибирской области весной 2025 года потребуется проведение мероприятий по уничтожению или сдерживанию численности непарного шелкопряда с использованием биологических средств на площади 27,9 тыс. га.