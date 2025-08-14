В Новосибирской области снята угроза распространения непарного шелкопряда

Ранее власти Новосибирской области сообщали об инвестициях в размере 56,7 млн рублей на борьбу с непарным шелкопрядом. В официальном заявлении говорилось, что по результатам обследований лесных угодий Новосибирской области весной 2025 года потребуется проведение мероприятий по уничтожению или сдерживанию численности непарного шелкопряда с использованием биологических средств на площади 27,9 тыс. га.