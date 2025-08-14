Ричмонд
Суд запретил пять песен группы «Ленинград» на территории России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа, ФедералПресс. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал, что содержание пяти песен группы «Ленинград» подлежит запрету на территории России. Это следует из решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Речь идет о произвидениях “Кандидат”, “Нетх…не”, “Ч. П. Х.”, “Оспа” и “Русские”», — передает агентство.

Иск прокуратуры подан после обращения сенатора Маргариты Павловой, которая сообщила о поступившей жалобе от гражданина. В ходе проверки надзорное ведомство выявило сайты, где размещались тексты и аудиозаписи спорных произведений.

Согласно экспертному заключению Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, в песнях содержатся признаки побуждения несовершеннолетних к насильственным действиям, употреблению алкоголя и немедицинскому использованию наркотических средств. Кроме того, аналитики отметили наличие скрытых приемов воздействия на психику детей.

Суд поддержал доводы прокуратуры и постановил включить ссылки на указанные материалы в Единый реестр запрещенных сайтов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют рассмотреть инициативу об увеличении штрафов за использование ненормативной лексики в общественных местах.