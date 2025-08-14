В Омской области простились с погибшим на СВО омичом

«13 августа 2025 года на Центральной площади села Колосовка состоялся траурный митинг — прощание с героем, ушедшим защищать интересы нашей страны — участником специальной военной операции на Украине, нашим земляком Сивцом Дмитрием Андреевичем. Выражаем искреннее сочувствие и глубокую скорбь родным и близким Дмитрия Андреевича», — говорится в некрологе.