Ракетную опасность объявили в Ростовской области

Утром 14 августа в Ростовской области объявили ракетную опасность. Оповещение поступило от РСЧС.
— Объявлена ракетная опасность по всей территории региона, — говорится в сообщении.
Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытие, подвал или подземный паркинг.
Напомним, в течение прошедшей ночи в Ростовской области сбили семь БПЛА. Врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что воздушную атаку отразили в Миллеровском и Кашарском районах. Там, по предварительным данным, никто из людей не пострадал. В одном частном доме в городе Миллерово оказались выбиты стекла, поврежден забор.
