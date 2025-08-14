Ричмонд
Ракетную опасность объявили в Ростовской области

Жителей Дона предупредили о ракетной опасности 14 августа.

Источник: Комсомольская правда

Утром 14 августа в Ростовской области объявили ракетную опасность. Оповещение поступило от РСЧС.

— Объявлена ракетная опасность по всей территории региона, — говорится в сообщении.

Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытие, подвал или подземный паркинг.

Напомним, в течение прошедшей ночи в Ростовской области сбили семь БПЛА. Врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что воздушную атаку отразили в Миллеровском и Кашарском районах. Там, по предварительным данным, никто из людей не пострадал. В одном частном доме в городе Миллерово оказались выбиты стекла, поврежден забор.

