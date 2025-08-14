Прямые рейсы из Иркутска в Абакан запустят 5 октября

С 5 октября 2025 года между Иркутском и столицей Хакасии Абаканом начинают летать прямые рейсы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе аэропорта, пассажиры будут отправляться по средам и воскресеньям на современных лайнерах, известных своим комфортом.
— Перелет из Иркутска в Абакан займет 1 час 55 минут, обратный путь — на 20 минут короче. Доступны субсидированные билеты, — говорится в сообщении иркутского аэропорта.
Билет на рейс 5 октября можно успеть купить за пять тысяч рублей в эконом-классе. Важно отметить, что цены могут измениться в любой момент. Новый маршрут существенно упростит путешествие между двумя регионами, избавив пассажиров от утомительных пересадок.
