Угроза распространения шелкопряда устранена в Новосибирской области

На территории лесного фонда пяти районов Новосибирской области снят режим повышенной готовности, введенный ранее из-за угрозы массового распространения непарного шелкопряда. Об этом говорится в постановлении правительства региона.
Меры предосторожности были приняты в связи с резким увеличением численности вредителя, способного нанести серьезный ущерб лесным насаждениям. Для борьбы с ним применялся биологический инсектицид «Лепидоцид, СК».
Ранее сообщалось, что власти региона выделили 56,7 млн рублей на проведение защитных мероприятий в пострадавших районах.