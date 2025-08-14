Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угроза распространения шелкопряда устранена в Новосибирской области

Ранее сообщалось, что власти региона выделили 56,7 млн рублей на проведение защитных мероприятий в пострадавших районах.

Источник: Аргументы и факты

На территории лесного фонда пяти районов Новосибирской области снят режим повышенной готовности, введенный ранее из-за угрозы массового распространения непарного шелкопряда. Об этом говорится в постановлении правительства региона.

Меры предосторожности были приняты в связи с резким увеличением численности вредителя, способного нанести серьезный ущерб лесным насаждениям. Для борьбы с ним применялся биологический инсектицид «Лепидоцид, СК».

Ранее сообщалось, что власти региона выделили 56,7 млн рублей на проведение защитных мероприятий в пострадавших районах.