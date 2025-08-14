Ричмонд
Пассажиры продолжают нелегально вывозить янтарь из Калининграда

Калининградские таможенники зафиксировали очередную волну попыток незаконного вывоза янтаря и других товаров из региона.

Источник: Бизнес-Калининград

В июле при досмотре багажа вылетающих пассажиров сотрудники таможенного поста в аэропорту выявили более 8,5 кг янтаря-сырца и изделий из янтаря, 397 единиц сувенирной продукции и бижутерии, 150 флаконов косметики для животных, 100 чехлов для телефонов, 70 датчиков температурного режима, 60 форсунок для грузовых автомобилей, а также 7,6 кг материалов для косметологии.

По результатам проверок таможенники вынесли 92 решения о том, что данные товары не могут считаться предметами личного пользования. Все попытки незаконного вывоза были пресечены с помощью современной рентгенотехники.