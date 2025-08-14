Пассажиры продолжают нелегально вывозить янтарь из Калининграда

В июле при досмотре багажа вылетающих пассажиров сотрудники таможенного поста в аэропорту выявили более 8,5 кг янтаря-сырца и изделий из янтаря, 397 единиц сувенирной продукции и бижутерии, 150 флаконов косметики для животных, 100 чехлов для телефонов, 70 датчиков температурного режима, 60 форсунок для грузовых автомобилей, а также 7,6 кг материалов для косметологии.