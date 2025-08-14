Какую букву ставить в конце популярного слова-паразита: правила написания

«Слова-паразиты, конечно, не украшают нас, но иногда без них трудно обойтись тем, у кого небогатый словарный запас и маленький опыт публичного общения. Сложности с употреблением этого слова начинаются тогда, когда мы переносим его в письменную речь, что вообще, конечно, делать не надо», — пояснила Татьяна Кузнецова.