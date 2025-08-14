71-летняя звезда TikTok из Новосибирска два месяца страдает от травли в сети

Это связано с конфликтом, который произошел накануне.
71-летняя новосибирская блогерша Нина Александровна сообщила изданию «Осторожно, новости» о продолжающейся два месяца травле: постоянные вызовы такси и служб доставки, ночные повреждения двери и отключения электричества. Конфликт начался после удаления из модераторов TikTok аккаунта некоего Георгия, который, по ее словам, злоупотреблял доверием и перехватил контроль над страницей.
«Я уже два месяца не сплю, очень устала. У меня третья группа инвалидности, мне 70 лет. Этим занимаются школьники», — пожаловалась пенсионерка.
Ситуация осложнилась публикацией телефонного номера Нины Александровны в интернете. Один из соседей, недовольный постоянным шумом, сломал ей дверь и угрожал «заварить ее сваркой». Несмотря на обращение в полицию, никаких мер не было принято, и женщина продолжает испытывать стресс и угрозы.