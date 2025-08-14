Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фальков поздравил ректора Горного университета с 70-летием

Фальков поздравил ректора Санкт-Петербургского горного университета с 70-летием.

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков поздравил ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко с юбилеем, отметив, что вуз задает тренды для всей страны.

В четверг ректору Санкт-Петербургского горного университета исполнилось 70 лет.

«Возглавляемый вами вуз не просто высоко держит планку, но и задает тренды для всей страны, по праву войдя в число первых площадок апробации новой национальной модели высшего образования», — говорится в поздравлении министра, текст которого приводит его пресс-служба.

Глава Минобрнауки РФ добавил, что Литвиненко внес огромный вклад в развитие геологической науки и горной промышленности, а также в обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов.

«Особенно ценно, что государственный подход к подготовке инженерных кадров вы всегда продвигаете собственным примером», — добавил Фальков.

Санкт-Петербургский горный университет — лидер пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования в России, в рамках которого студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Вуз первым полностью перешел на обновленные стандарты обучения и внедрил уже 81 программу.

Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
Читать дальше