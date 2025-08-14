Фальков поздравил ректора Горного университета с 70-летием

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков поздравил ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко с юбилеем, отметив, что вуз задает тренды для всей страны.
В четверг ректору Санкт-Петербургского горного университета исполнилось 70 лет.
«Возглавляемый вами вуз не просто высоко держит планку, но и задает тренды для всей страны, по праву войдя в число первых площадок апробации новой национальной модели высшего образования», — говорится в поздравлении министра, текст которого приводит его пресс-служба.
Глава Минобрнауки РФ добавил, что Литвиненко внес огромный вклад в развитие геологической науки и горной промышленности, а также в обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов.
«Особенно ценно, что государственный подход к подготовке инженерных кадров вы всегда продвигаете собственным примером», — добавил Фальков.
Санкт-Петербургский горный университет — лидер пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования в России, в рамках которого студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Вуз первым полностью перешел на обновленные стандарты обучения и внедрил уже 81 программу.