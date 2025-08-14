Челябинских грибников предупредили о пике активности клещей в лесах

Жителей Челябинской области, которые собираются отправиться в лес за грибами, предупредили об опасности. В регионе в августе-сентябре начинается второй пик активности клещей, поэтому необходимо соблюдать меры профилактики. Об этом в четверг, 13 августа, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.