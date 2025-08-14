Ричмонд
Челябинских грибников предупредили о пике активности клещей в лесах

Жителей Челябинской области, которые собираются отправиться в лес за грибами, предупредили об опасности. В регионе в августе-сентябре начинается второй пик активности клещей, поэтому необходимо соблюдать меры профилактики. Об этом в четверг, 13 августа, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Источник: Pchela.News

Отправляясь на природу, необходимо надевать закрытую одежду, желательно светлых оттенков или однотонную. На ней легче заметить клеща. Южноуральцев просят применять акарицидно-репеллентные средства, проводить само- и взаимоосмотры, а также осмотры домашних животных на наличие клещей.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться в больницу для оказания экстренной помощи. После этого клеща необходимо сдать в лабораторию.

— Для исследования клеща его желательно поместить в контейнер для анализов с ватным диском, смоченным водой и как можно быстрее доставить в лабораторию, — рассказали в ведомстве.

Такое исследование проводится в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области», ГБУЗ «Областная больница Чебаркуль», ООО «Инвитро», ООО Прогрессивные медицинские технологии".

Напомним, Челябинская область оказалась в числе регионов с наибольшим количеством обращений к врачам после укусов клещей в 2025 году.