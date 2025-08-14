Ричмонд
Паромная переправа Абрашино — Кирза заработала в Новосибирской области

В Ордынском районе Новосибирской области 12 августа начала работу новая паромная переправа. Теплоход «Ермак» осуществляет перевозки между селами Абрашино и Кирза, пока без утвержденного графика. Информация об этом размещена в группе «Паром Чингис — Спирино», где также можно найти расписание теплохода «Ермак».

Согласно опубликованным данным, в будние дни паром будет ходить каждые два часа. Отправление из Абрашина в Кирзу запланировано на 8, 12, 16 и 20 часов, обратные рейсы — в 10, 14, 16 и 21 час. В выходные дни паром отправляется по мере заполнения, при наличии от 10 автомобилей.