Паромная переправа Абрашино — Кирза заработала в Новосибирской области

Согласно опубликованным данным, в будние дни паром будет ходить каждые два часа. Отправление из Абрашина в Кирзу запланировано на 8, 12, 16 и 20 часов, обратные рейсы — в 10, 14, 16 и 21 час. В выходные дни паром отправляется по мере заполнения, при наличии от 10 автомобилей.