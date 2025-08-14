Специалист сказала о подорожании меда в Беларуси

Глава республиканского объединения «Белорусские пчеловоды» Анастасия Хаврюк в интервью Sputnik.by сказала о подорожании меда в Беларуси.
По словам специалиста, пчеловодам в 2025 году пришлось подстраиваться под погодные условия, что оказало влияние на увеличение себестоимости продукции.
— Работы очень много — больше, чем обычно. Работаешь то под дождем, то в каком-то постоянном напряжении. Соответственно, выход валового продукта гораздо ниже обычного, — подчеркивает Хаврюк.
По ее словам, спрос на мед в стране довольно неплохой — он увеличивается каждый год. Однако в 2025 году предложение на рынке именно отечественного меда будет хуже, чем обычно. И по указанной причине вырастет его стоимость, обращает внимание глава организации «Белорусские пчеловоды».
