Специалист сказала о подорожании меда в Беларуси

По ее словам, спрос на мед в стране довольно неплохой — он увеличивается каждый год. Однако в 2025 году предложение на рынке именно отечественного меда будет хуже, чем обычно. И по указанной причине вырастет его стоимость, обращает внимание глава организации «Белорусские пчеловоды».