Омские синоптики вновь прогнозируют в регионе бурное ненастье

Днем 14 августа местами по Омской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Информацией, со ссылкой на ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», поделился пресс-центр администрации города Омска.
«Синоптики прогнозируют ливневые дожди, местами сильные, грозы. Днем 14 августа по южной половине области возможно шквалистое усиление ветра 17−22 м/с, а также град», — говорится в сообщении омской мэрии.
Также ведомство предупреждает омичей, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, жителям Омска следует оперативно информировать об этом МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78−78−78.