Прокуратура Уярского района оспорила законность продажи реки Рыбная

Прокуратура Уярского района подала иск в суд, оспорив законность продажи реки Рыбная и водоохранной зоны красноярскому предпринимателю.
Чиновники районной администрации выставили на продажу земельный участок, в площадь которого включили объекты федерального значения.
Красноярский бизнесмен выиграл конкурс, купил землю и оформил в собственность. Обещал посадить яблоневый сад и выращивать яблоки. Вместо этого перегородил шлагбаумом путь к реке и брал за проезд деньги с жителей. Они обратились в прокуратуру района.
«Прокуратура Уярского района вышла с исковым заявлением в суд об оспаривании законности сделки купли-продажи части реки Рыбная и водоохраной зоны бизнесмену из Красноярска. В этом же исковом заявлении вышли с ограничительными мерами, чтобы предприниматель не перепродал земельный участок третьим лицам», — рассказал корреспонденту krsk.aif.ru прокурор Уярского района Константин Вишневский.
По его словам, судебное заседание по иску назначено на 4 сентября, однако ведомство заявило обеспечительные меры, которые уже работают.
Напомним, ранее мы писали о незаконных действиях предпринимателя.