Прокуратура Уярского района оспорила законность продажи реки Рыбная

«Прокуратура Уярского района вышла с исковым заявлением в суд об оспаривании законности сделки купли-продажи части реки Рыбная и водоохраной зоны бизнесмену из Красноярска. В этом же исковом заявлении вышли с ограничительными мерами, чтобы предприниматель не перепродал земельный участок третьим лицам», — рассказал корреспонденту krsk.aif.ru прокурор Уярского района Константин Вишневский.