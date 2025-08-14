КГК приостановил работу мясоперерабатывающего цеха в Гомельской области

В КГК заметили, что в мясоперерабатывающем цехе нашли ряд нарушений. В их числе — несоблюдение условий хранения готовой продукции (охлажденная продукция хранилась при температуре +12 градусов вместе допустимых 4 градусов), использование сырья без сопроводительных документов, нарушение режима санитарной обработки инвентаря, а также ненадлежащее состояние производственных и бытовых помещений.