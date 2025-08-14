КГК приостановил работу мясоперерабатывающего цеха в Гомельской области. Подробности сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля.
«По результатам мониторинга КГК Гомельской области приостановлена работа мясоперерабатывающего цеха», — отметили в сообщении.
Сотрудники ведомстве вместе с областными санитарными и ветеринарными службами обнаружили грубейшие нарушения санитарных норм и правил, а также ветеринарно-санитарных правил в работе частного предприятия, которое занимается переработкой мяса.
В КГК заметили, что в мясоперерабатывающем цехе нашли ряд нарушений. В их числе — несоблюдение условий хранения готовой продукции (охлажденная продукция хранилась при температуре +12 градусов вместе допустимых 4 градусов), использование сырья без сопроводительных документов, нарушение режима санитарной обработки инвентаря, а также ненадлежащее состояние производственных и бытовых помещений.
В пресс-службе обратили внимание, что были нарушены и ветеринарно-санитарные правила, касающиеся обеспечения идентификации и прослеживаемости продукции, хранения мясной продукции.
