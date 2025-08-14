Ричмонд
Жила в горах мусора: красноярка-хламовщица мучила соседей 4 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в соцсетях появилось видео, снятое в одной из красноярских новостроек ЖК «Отражение».

Источник: Без источника

На нем запечатлена комната квартиры по ул. Матросова, 40, заваленная мусором настолько, что с трудом открывается дверь. Известно, что в квартире проживает женщина, и уже четыре года соседей мучают зловонные запахи. «Максимально неприятно жить рядом с таким жильцом», — отметил один из очевидцев корреспонденту НИА-Красноярск.

Однако две недели назад мусор все-таки вывезли. «Вонь была, когда это все вытаскивали две недели назад, причем запах такой, что врагу не пожелаешь», — добавил мужчина в комментариях под видео.

Добавим, дом, в котором произошел инцидент, был сдан не так давно, в 2020 году.

Почему соседям приходилось так долго терпеть неудобство и повторится ли такая ситуация вновь — неизвестно.

НИА-Красноярск обратилось в УК «КРАСЖИЛКОМ» с просьбой разъяснить ситуацию. Во время телефонного разговора сотрудник диспетчерской службы отказался отвечать на вопросы корреспондента, попросив сделать официальный запрос по электронной почте. В письме УК дала стандартную для таких случаев «отписку»:

"Добрый день!

Заявок и обращений от граждан по данной проблеме не поступало.

Доступ в квартиру управляющая компания может осуществить только с согласия собственника, проживающих или совместно с полицией. В противном случае не имеет права, так как это частная собственность.

С нашей стороны уборка, дезинфекция и дератизация от насекомых и грызунов производится регулярно, согласно графика.

В случае необходимости, по обращению граждан, производим дополнительную обработку с дезинфицирующими средствами.

Управляющая компания отвечает за обслуживание мест общего пользования и на условия проживания граждан в их частной территории (квартире) воздействовать не имеет полномочий".