Жила в горах мусора: красноярка-хламовщица мучила соседей 4 года

На нем запечатлена комната квартиры по ул. Матросова, 40, заваленная мусором настолько, что с трудом открывается дверь. Известно, что в квартире проживает женщина, и уже четыре года соседей мучают зловонные запахи. «Максимально неприятно жить рядом с таким жильцом», — отметил один из очевидцев корреспонденту НИА-Красноярск.