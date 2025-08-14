После задержек вылетов авиарейсов «ИрАэро» привлекли к ответственности

Авиакомпанию «ИрАэро» привлекли к административной ответственности за нарушение правил пассажирских перевозок. Проверка Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры показала, что в апреле этого года перевозчик допустил длительные задержки 15 рейсов — от 5 до 25 часов — из-за неисправностей самолётов и задержек после технического обслуживания. При этом резервные воздушные суда не предоставлялись, что нарушает требования закона, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.