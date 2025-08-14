После задержек вылетов авиарейсов «ИрАэро» привлекли к ответственности

Авиакомпанию «ИрАэро» привлекли к административной ответственности за нарушение правил пассажирских перевозок. Проверка Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры показала, что в апреле этого года перевозчик допустил длительные задержки 15 рейсов — от 5 до 25 часов — из-за неисправностей самолётов и задержек после технического обслуживания. При этом резервные воздушные суда не предоставлялись, что нарушает требования закона, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«ИрАэро» оштрафовали за оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам. С учётом повторного характера нарушения назначен штраф в 30 тысяч рублей.
Прокурор внёс представление генеральному директору авиакомпании. Оно было рассмотрено и удовлетворено: компания приняла меры по корректировке графика движения воздушных судов.
Ранее сообщалось, что самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» маршрутом Чита — Чара вернулся в аэропорт вылета. Причиной инцидента стала техническая неисправность. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.