В русском языке допустили формы «мильон» и «мильярд»

Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН утвердил в орфографическом словаре два варианта произношения слов «миллион» — «мильон» и «миллиард» — «мильярд».
Изменения коснулись и производных форм: «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный», а также «полмиллиона» — «полмильона» и «полмиллиарда» — «полмильярда». Издание подготовлено по распоряжению правительства от 30 апреля.
Ранее советник президента и член президиума Совета при президенте по культуре и искусству Елена Ямпольская высказывалась против закрепления в словаре заимствованных слов вроде «пауэрбанк», «смузи» и «тиктокер». По ее мнению, англицизмы и краткосрочный сленг не стоит утверждать на нормативном уровне.