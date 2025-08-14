В русском языке допустили формы «мильон» и «мильярд»

Ранее советник президента и член президиума Совета при президенте по культуре и искусству Елена Ямпольская высказывалась против закрепления в словаре заимствованных слов вроде «пауэрбанк», «смузи» и «тиктокер». По ее мнению, англицизмы и краткосрочный сленг не стоит утверждать на нормативном уровне.