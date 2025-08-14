В Омске пройдёт турнир памяти хоккеиста Евгения Хацея с 14 по 18 августа

Хоккейная Академия «Авангард» организует традиционный турнир, посвящённый памяти Евгения Хацея, известного хоккеиста и директора академии, который ушёл из жизни два года назад. Турнир, нацеленный на сохранение памяти о выдающемся спортсмене и наставнике, пройдёт с 14 по 18 августа в Академии «Авангард».
Евгений Хацей был мастером спорта международного класса, в составе «Авангарда» он стал чемпионом страны в 2004 году и обладателем Кубка европейских чемпионов в 2005 году. Также Хацей сыграл за омский клуб в 2007—2008 годах. В разные годы он занимал ключевые должности в «Авангарде», включая вице-президента, генменеджера, а также директора по хоккейным операциям. С мая 2022 года он возглавил хоккейную Академию.
Кирилл Алексеев, нынешний директор Академии, отметил важность этого турнира: «Евгений Хацей был наставником и другом для многих молодых игроков, и мы продолжаем хранить память о нём. Он показал, что целеустремлённость и труд ведут к успеху, и мы будем продолжать его работу в развитии омского хоккея».
В турнире примут участие юноши 2010 года рождения, а также команды: «Авангард»-2010 (Омск), «Барыс» (Астана), «Сибирь» (Новосибирск), «Металлург» (Магнитогорск), «Металлург» (Новокузнецк) и СДЮШОР им. Р. Салея (Минск). Все игры турнира будут проходить по круговой системе.
Напомним, Евгений Хацей скончался 25 мая 2023 года в возрасте 46 лет, прямо во время финала первенства Омской области по хоккею среди детских команд, где должен был награждать победителей.