В Омске пройдёт турнир памяти хоккеиста Евгения Хацея с 14 по 18 августа

Евгений Хацей был мастером спорта международного класса, в составе «Авангарда» он стал чемпионом страны в 2004 году и обладателем Кубка европейских чемпионов в 2005 году. Также Хацей сыграл за омский клуб в 2007—2008 годах. В разные годы он занимал ключевые должности в «Авангарде», включая вице-президента, генменеджера, а также директора по хоккейным операциям. С мая 2022 года он возглавил хоккейную Академию.