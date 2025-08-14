Фонд «Круг добра» утвердил новые препараты к закупке

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Фонд «Круг добра» утвердил к закупке лекарственные препараты ревумениб, эфанесоктоког альфа и мацитентан, сообщается в Telegram-канале организации.
«Процедура включения в перечни закупок новых лекарственных препаратов включает утверждение решения экспертного совета фонда попечительским советом фонда “Круг добра”. Только после этого они попадают в списки перечней закупок и появляются на сайте фонда», — уточнили там.
Ревумениб необходим для терапии острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) и острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), эфанесоктоког альфа — для лечения гемофилии А, а мацитентан — для детей с легочной артериальной гипертензией (ЛАГ).