В школах появятся единые учебники по русскому языку и литературе

Для 10−11 классов во всех школах России единые учебники по русскому языку и литературе введут с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская на заседании экспертной комиссии по вопросам преподавания этих предметов.
На совещании также обсуждали возрождение чтецких программ и создание в школах литературных клубов. По словам Ямпольской, литература о Великой Отечественной войне будет включена в учебники всех классов, произведения Пушкина — с букваря до 11 класса, а литература народов России — в каждую программу. Она подчеркнула, что пособия должны вызывать у учеников интерес к родному языку и литературе.
Проект реализуется по поручению президента Владимира Путина. Разработкой учебников занимаются правительство и Совет президента по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.