В школах появятся единые учебники по русскому языку и литературе

На совещании также обсуждали возрождение чтецких программ и создание в школах литературных клубов. По словам Ямпольской, литература о Великой Отечественной войне будет включена в учебники всех классов, произведения Пушкина — с букваря до 11 класса, а литература народов России — в каждую программу. Она подчеркнула, что пособия должны вызывать у учеников интерес к родному языку и литературе.