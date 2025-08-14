Ричмонд
В школах появятся единые учебники по русскому языку и литературе

Применение пособий в отдельных школах начнется 1 сентября 2026 года. Для начальных и основных классов переход на единую линейку учебников везде запланировали на сентябрь 2028 года.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Дети в белых блузках и рубашках сидят за партами на уроке
Источник: https://ru.freepik.com/

Для 10−11 классов во всех школах России единые учебники по русскому языку и литературе введут с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская на заседании экспертной комиссии по вопросам преподавания этих предметов.

На совещании также обсуждали возрождение чтецких программ и создание в школах литературных клубов. По словам Ямпольской, литература о Великой Отечественной войне будет включена в учебники всех классов, произведения Пушкина — с букваря до 11 класса, а литература народов России — в каждую программу. Она подчеркнула, что пособия должны вызывать у учеников интерес к родному языку и литературе.

Проект реализуется по поручению президента Владимира Путина. Разработкой учебников занимаются правительство и Совет президента по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.