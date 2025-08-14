В Омской мэрии рассказали, будут ли покупать электробусы

В Омске тестируют новый электробус «Сириус». Сейчас машина работает на 4-м троллейбусном маршруте, и продлится это ещё два месяца.
Портал Om1.ru поинтересовался в департаменте транспорта, есть ли у мэрии планы по приобретению дополнительных электробусов. Оказалось, что пока покупка такого транспорта не планируется. Впрочем, по итогам двух месяцев власти оценят работу электробуса и, возможно, изменят решение.
Кроме того, стало известно, во сколько обойдётся городу тестирование электробуса. В дептрансе рассказали, что машину передали на безвозмездной основе.