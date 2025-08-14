В Омской мэрии рассказали, будут ли покупать электробусы

Портал Om1.ru поинтересовался в департаменте транспорта, есть ли у мэрии планы по приобретению дополнительных электробусов. Оказалось, что пока покупка такого транспорта не планируется. Впрочем, по итогам двух месяцев власти оценят работу электробуса и, возможно, изменят решение.